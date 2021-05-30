شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: سلالة فيتنام الجديدة «تحت الدراسة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الوضع الوبائي بشرق المتوسط في تحسن

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة فيتنام الجديدة لا تزال تحت الدراسة، وفق قناة العربية.

وأشارت المنظمة، إلى أن ارتفاع إصابات كورونا بالهند سببه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات كورونا.

وأوضحت أن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن، مشددة على ضرورة التعاون الدولي لتوزيع لقاحات كورونا.

وأكدت المنظمة أنها لا تمتلك مؤشرات حاليا على تطوير كورونا داخل مختبر، وقالت: "المؤشرات الموجودة تؤكد أن كورونا تطور داخل الحيوانات".