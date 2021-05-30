وفاة 'طرزان' بتحطم طائرة جنوب شرقي الولايات المتحدة

بغداد - ياسين صفوان - توفي الفنان الاميركي جو لارا، الذي اشتهر بدور "طرزان" وذلك بعدما اصطدمت طائرة صغيرة كان بداخلها ببحيرة تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة.



وتوفي جو لارا عن عمر 58 عاما حيث كان بصحبة زوجته جوين وخمسة آخرين، حيث كشفت السلطات عن عدم وجود ناجين في الحادث.

وولد جو لارا في سان دييجو، كاليفورنيا في 2 أكتوبر 1962، واشتهر بلعب دور شخصية طرزان في فيلم CBS التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" في عام 1989 ومسلسلها "طرزان مغامرات ملحمية" من عام 1996 إلى عام 1997.