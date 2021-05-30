دولة مجاورة للعراق تسجل نحو 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6933، مقابل 7656 في بيانات السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5242911.وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 134 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 137 السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 47405 أشخاص.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 10763 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5105042 شخصا.