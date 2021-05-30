"الخطوط الحمراء".. القضاء الإيراني يحذر مرشحي الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر مدعي عام طهران، علي القاصي مهر، المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، من "تجاوز الخطوط الحمراء".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، عن مهر قوله إن "المرشحين يجب ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام في حملاتهم وخطاباتهم"، محذرا من التعامل مع هذا الأمر بحزم.

وخص "مهر" في تصريحات السلطة القضائية محذرا المرشحين من شن أي هجوم على سمعة السلطة القضائية.

ولا تعد تصريحات "مهر" غريبة خاصة أن المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي المدعوم من المرشد الإيراني علي خامنئي هو الأقرب للفوز في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثامن عشر من يونيو / حزيران المقبل.

وتضم قائمة المرشحين التي أقرها مجلس صيانة الدستور أهليتهم للانتخابات الرئاسية في ايران 7 مرشحين، أبرزهم إبراهيم رئيسي، فيما تم استبعاد أسماء معروفة بينهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الحالي.