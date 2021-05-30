جانتس يطلب من اللواء كامل نقل امتناه للرئيس المصري على جهوده للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل نقل امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان: "التقى وزير الدفاع جانتس الليلة رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل".

وأضاف: "قدم جانتس في الاجتماع إلى كامل المبادئ الأمنية والسياسية التي صاغتها المؤسسة الدفاعية" بشأن التهدئة وإعادة الإعمار في غزة.

وتابع: "طالب جانتس منه نقل امتنانه للرئيس المصري على جهوده في إعادة السلام والاستقرار إلى ".

وكان اللواء كامل وصل أمس إلى إسرائيل وفلسطين لبحث ملفات تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وفي إسرائيل التقى كامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ووزير الدفاع.

أما في رام الله فقد التقى رئيس المخابرات العامة المصرية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المرتقب أن يصل اللواء كامل غدا الإثنين إلى غزة حيث يكون في استقباله عدد من الوزراء الفلسطينيين ويلتقي قادة "حماس" في القطاع.