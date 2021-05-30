منذ مارس.. روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا الأحد، تسجيل 355 حالة وفاة و 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ 19 مارس (آذار).

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 121162 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و 63442 إصابة.

وسجلت موسكو أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، ما أثار مخاوف من تفشي الوباء في العاصمة الروسية.