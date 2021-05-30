شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. 5 وفيات و269 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأحد، تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 11 حالة عن حصيلة اليوم السابق ليصل مجموع الإصابات إلى 128 ألفاً و725.



وذكرت الوزارة في بيان لها أنها رصدت 5 وفيات جديدة وهي نفس حصيلة يوم السبت، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 3 آلاف و 465.

وأشارت إلى تماثل 206 حالات للشفاء، ليصبح عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء 89 ألفاً و625.

وبحسب الوزارة ،يتواجد 22 مريضاً في العناية المركزة.