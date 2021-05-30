شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: تهافت عالمي للحصول على لقاح «سبوتنيك في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن مشاركة كل مواطني روسيا في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمر مهم، لخلق «مناعة القطيع» (المناعة الجماعية) للتغلب على الفيروس في البلاد.

وقال موراشكو في حديثه لقناة «روسيا-1»: «إن المرض صعب بالنسبة لكثيرين، وأحياناً يكون مميتاً. ويجب علينا إيقافه. وهذه هي مسؤولية كل شخص أمام نفسه وأمام أقربائه. يجب تحقيق مناعة القطيع. ومن الضروري أن يغادر الفيروس بلادنا، لذلك فتعتبر مشاركة الجميع في حملة التطعيم أمراً مهماً للغاية».

وتجري حملة التطعيم ضد كورونا حالياً في كل المناطق الروسية. وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب عام 2020، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا (سبوتنيك في)، اخترعه مركز «غاماليا». وتم في ما بعد تسجيل لقاحي «أبيفاك كورونا» و«كوفيفاك» الروسيين ضد كورونا. وفي بداية مايو/أيار الجاري تم تسجيل لقاح رابع هو «سبوتنيك لايت».من جهته أكد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا يحظى بطلب كبير عليه عبر العالم، بسبب مؤشرات فاعليته الجيدة وأمانه.

وقال دميترييف في حوار مع قناة «روسيا -1» التلفزيونية، الأحد: «نرى بالفعل تهافتاً كبيراً على اللقاح الروسي في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه يظهر أفضل نتائج من حيث الفاعلية والأمان». (وكالات)