شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للاستخبارات البريطانية يجدد الجدل بشأن منشأ «كوفيد ـ 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت الاستخبارات البريطانية الجدل حول منشأ فيروس كورونا المستجد واعتبرت أنه من «الممكن» تسرب فيروس «سارس كوفيد -2» من مختبر، وأدعى خبيران بريطاني ونرويجي بالأوبئة أن علماء صينيين صنّعوا كورونا بالمختبر،وأن لديهما أدلة على ذلك.

وقالت صحيفة «تايمز» البريطانية أمس الأحد نقلاً عن مصادر لم تذكرها،إن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك البريطانية، كانت تعتبر في وقت سابق أن فرضية تسرب فيروس كورونا هذه ضعيفة، ولكن الآن تمت إعادة مراجعة هذا التقييم.

كذلك ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن البروفيسور البريطاني، أنغوس دالغليش، وعالم الفيروسات النرويجي، بيرغر سورنسن، أعلنا في دراسة أنهما عثرا على دليل يثبت الأصل المختبري لفيروس كورونا.وقال الخبيران في دراستهما إنهما وجدا عدداً من خصائص فيروس كورونا، يشير إلى وجود «تلاعب مستهدف». وقال العالمان البريطاني والنرويجي أن علماء الصين حاولوا عكس هندسة نسخة من الفيروس، لجعله يبدو وكأنه تطور بشكل طبيعي من الخفافيش.

وخلصت الدراسة إلى أن «احتمال أن يكون الفيروس طبيعياً ضئيل للغاية» .

وتوقع العلماء أنه من المتوقع أن يتحور الفيروس تدريجياً ويصبح أكثر عدوى، ولكنه أقل تسبباً للأمراض،ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت الصحة العالمية تقرير مجموعة دولية من الخبراء وصفوا فيه احتمال تسرب الفيروس من مختبر بأنه«مستبعد».

ويعرف دالغليش بأنه أستاذ الأورام في لندن والمعروف بأعماله البحثية الشهيرة عن لقاح لفيروس نقص المناعة. كما أن سورنسن عالم فيروسات ورئيس شركة الأدوية المناعية، التي طورت منتجاً للقاح الفيروس التاجي يسمى«بيوفاك- 19».

وقال الباحثان إنه خلال بحث لقاح كوفيد-19، عثر العالمان على«بصمات فريدة» تشير إلى أن الفيروس لم يأت من الطبيعة.

كما تتبعا الأبحاث الصينية المنشورة، التي نشرت بعضها في الجامعات الأمريكية، والتي ركزت على كيفية بناء أدوات لصنع الفيروس. وشمل جزءاً كبيراً من العمل الذي تمت مراجعته أبحاث»gain of function» التي تنطوي على التلاعب بالفيروسات الطبيعية في المختبر، لجعلها أكثر عدوى، ما يسمح للعلماء بدراسة تأثيرها المحتمل على البشر.(وكالات)