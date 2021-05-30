شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفتح مجال التلقيح ضد «كورونا» للجميع الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يُسمح لجميع السكان البالغين في فرنسا، اعتباراً من الاثنين، بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وهي مرحلة مهمة لتجنّب طفرة وبائية جديدة في موازاة تخفيف تدريجي للقيود داخل البلاد.

وكان الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط الى حملة التطعيم، والتي توسّعت على مراحل منذ انطلاقها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتلقى 25315595 شخصاً على الأقل جرعة واحدة من اللقاح (أي 37.8% من إجمالي السكان و48.2% من السكان البالغين) و10742886 شخصاً جرعتين؛ أي 16% من إجمالي السكان و20.5% من السكان البالغين.

تتوقع «دوكتوليب» المنصة الرئيسية لحجز مواعيد تطعيم، أن يكون الإقبال كبيراً لكنها حذّرت من أنها لن تتمكن من الاستجابة لكافة طلبات التلقيح، نظراً إلى عدد جرعات اللقاحات الذي لا يزال محدوداً، خصوصاً فايرز وموديرنا.

وأضافت المنصة إن 28 مليون شخص بالغ هم من المؤهلين لتلقي اللقاح وهم غير مطعّمين حتى الآن، مقابل معدّل 500 ألف موعد متاح كل يوم.

واستمرّ الأحد تراجع عدد المصابين الذين تستدعي حالتهم الدخول إلى المستشفى، وكذلك انخفض عدد المرضى بكوفيد-19 في أقسام الإنعاش إلى أقلّ من ثلاثة آلاف، بحسب بيانات السلطة الصحية الفرنسية.