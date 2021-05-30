شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يخطفون طلاباً من مدرسة بوسط نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كادونا – رويترز

قالت مسؤولة في حكومة ولاية النيجر النيجيرية، الأحد، إن مسلحين خطفوا طلاباً في هجوم على مدرسة في الولاية الواقعة بشمال وسط نيجيريا.

وشنت جماعات مسلحة تختطف أشخاصاً للحصول على فدية، سلسلة غارات على المدارس والجامعات في شمال نيجيريا في الأشهر الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب منذ ديسمبر /كانون الأول الماضي.

وقالت ماري نويل بيرجي السكرتيرة الصحفية لحاكم الولاية: «حدث خطف في مدرسة إسلامية في تيجينا. لكننا لم نتأكد بعد من عدد الطلاب المخطوفين».

وأفرج خاطفون، السبت، عن 14 طالباً متبقين منذ عملية خطف الشهر الماضي، من جامعة بولاية كادونا المجاورة.