تظاهرة حاشدة في واشنطن دعماً للفلسطينيين

عواصم: ”الخليج 365”- وكالات

تظاهر أكثر من ألف شخص السبت في واشنطن دفاعاً عن حقوق الفلسطينيّين، مطالبين خصوصاً بإنهاء المساعدات من جانب الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين مجدداً صباح أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لعناصر الشرطة الإسرائيلية التي واصلت فرض تقييدات على وجود الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وفي واشنطن، تجمّع المشاركون أمام نصب لنكولن التذكاريّ، وهو مكان رمزي للاحتجاج في العاصمة الأمريكيّة، مردّدين شعارات تعبّر عن رغبتهم في رؤية «فلسطين حرّة» ومطالبين بإنهاء ما يعتبرونه «فصلاً عنصريّاً» من جانب إسرائيل بحقّ الشعب الفلسطيني. ووسط مئات من الأعلام الفلسطينيّة التي رفعها الحشد الذي كان عدد المشاركين فيه أكبر بكثير من المسيرات السابقة المؤيّدة للفلسطينيّين، قال شريف سلمي الذي شارك في التظاهرة: «نأمل في توجيه رسالة واضحة إلى حكومة الولايات المتحدة مفادها أنّ الأيّام التي كانت تدعم فيها الدولة الإسرائيليّة بدون تداعيات قد ولّت»، وأضاف المحامي البالغ 39 عاماً والمقيم في واشنطن: «سنواجه أيّ سياسي يواصل تمويل السلاح لإسرائيل.. سنُعارضهم.. سنصوّت ضدّهم وسنموّل خصومهم، حتى نتغلّب عليهم في صناديق الاقتراع». واعتبر أنّ «الناس أفاقوا ويُقاومون. سواء كان الأمر متعلّقاً بشباب يهود أو بشباب مسلمين أو بشباب سود أو بشباب بيض، فإنّ هناك انعطافاً» لدى الأجيال في الولايات المتّحدة في ما يتعلّق بالنضال من أجل «التغيير وتحرير الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب المضطهدة».

وفي القدس، حولت الشرطة الإسرائيلية منذ الصباح الباكر محيط المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، ونشرت بأعداد كبيرة عناصرها وقواتها الخاصة عند أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة، ومنعت الشرطة الكثير من الفلسطينيين دخول الأقصى وسط تضييقات مشددة على الأبواب، وتفتيش واحتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول، فيما تم فرض تقييدات وملاحقة الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار إسرائيل في تصعيد اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين والقدس ومقدساتها، يشكل استخفافا بجميع الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار، واعتبرت الوزارة أن «الاعتداءات الإسرائيلية، محاولة لإفشال الهدنة وفرض الشروط الإسرائيلية على الأرض كأمر واقع وبالقوة، خاصة بعد المواقف الإيجابية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته». (وكالات)