شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ليبية ــ أمريكية حول آليات توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت العاصمة التونسية، مساء السبت، مباحثات ليبية أمريكية، حول 6 ملفات، بينها توحيد المؤسسات العسكرية وملف الانتخابات والمصالحة فضلاً عن إخراج المرتزقة من ليبيا، فيما استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد، في طرابلس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، الاستعدادات لاستحقاق 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين اختُتمت أمس في العاصمة الجزائرية، فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري، الذي ناقش عدداً من الاتفاقيات المبرمة وسُبل تطويرها وتفعيلها.

وجاءت المباحثات الليبية الأمريكية خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، على هامش زيارة الأول إلى العاصمة التونسية التي تستمر ثلاثة أيام.

ست ملفات

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أمس الأحد، إن السفير نورلاند ناقش مع المنفي، مجموعة كاملة من القضايا، بينها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكدت السفارة الأمريكية أن المسؤولين الليبي والأمريكي ناقشا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب، للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.

من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمس الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

واستعرض اللقاء تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وآخر مستجدات العملية السياسية، وسبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية.

تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها

إلى ذلك، أكدت القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة، خبر تحطم طائرة حربية ليبية، خلال عرض عسكري، ما أدى لوفاة الطيار. ونعت القيادة العامة وفاة الطيار جمال بن عامر، الذي تحطمت طائرته أثناء عرض عسكري للجيش الليبي، بقاعدة بنينا في بنغازي، أمس الأول السبت.

وأظهر فيديو انتشر على الإنترنت، لحظة تحطم الطائرة، خلال العرض العسكري، حيث بدت الطائرة وهي تهوي بسرعة كبيرة من الفضاء.

ووفقا لناشطين، فقد ظن كثيرون أن حركة طائرة «ميغ 21» جزء من العرض المتفق عليه، لكنها في الحقيقة واجهت عطلاً فنياً خلال الطيران.

دعوة لإعادة الإعمار

على صعيد آخر، اختُتمت أمس الأحد، فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري، المنعقد في الجزائر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. وناقش المنتدى عدداً من الاتفاقيات المبرمة وسُبل تطويرها وتفعيلها، إضافة لتعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وبحث آلية دعم القطاع الخاص والتشبيك بين رجال الأعمال، كما تخللت المنتدى حلقة نقاش حول المشاريع الاستثمارية المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة، وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة بالدولة. ودعا الوفد اللیبي المشارك في المنتدى المقاولین الجزائریین إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المتضررة في لیبیا. وشارك في فعالیات المنتدى حوالي 500 رجل أعمال لیبي وجزائري یمثلون مختلف القطاعات الاقتصادیة بهدف تعزیز التعاون الاقتصادي والتجاري بین البلدین وبحث فرص الشراكات الثنائیة المتاحة.

«التونسية» تستأنف رحلاتها

وأعلنت شركة الخطوط التونسية السريعة، أمس الأحد، عن استئناف رحلاتها الجوية مع ليبيا ابتداء من ال6 من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الاستئناف سيكون بمعدل 3 رحلات في الأسبوع بين مطار صفاقس ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأضاف البيان أن الرحلات ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس، مشيرًا إلى أن إعادة برمجة هذا الخط تأتي استجابة للطلب المكثف على مستوى جهة صفاقس والجنوب التونسي من قبل رجال الأعمال. (وكالات)