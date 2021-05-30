شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % من السكان في السعودية تلقوا جرعة واحدة من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية أن 40% من السكان في المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

ونشرت الوزارة على حسابها في «تويتر» صورة توضيحية حول ذلك مرفقة بالتعليمات. وفي موازاة ذلك، أتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم في الوزارة. وأضافت أن الفئات تشمل مرضى السرطان النشط، ومرضى الفشل الكلوي، إضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء والذين يتلقون جرعته الثانية في المراكز المتخصصة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أصدرت الشهر الحالي، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن البوابة تتيح تسجيل اللقاح إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً، مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم إلى المملكة.

وأضافت أن الخدمة تأتي بمشاركة وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، وشركة علم. (رويترز)