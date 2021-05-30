شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتدقيق دراسات استصلاح الأراضي في سيناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”:

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتدقيق كافة الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء، من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية، وخاصة فيما يتعلق بمصادر المياه ونوع التربة؛ وذلك للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية، وإقامة الصناعات، مع ضمان وصول كافة الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة، وبشكل خاص التغذية الكهربائية، بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اجتمع، الأحد، مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اللواء مصطفى أمين، وتناول الاجتماع، متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات على مستوى الدولة.

واستعرض اللواء أمين، خلال الاجتماع، عدداً من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجال استصلاح الأراضي في سيناء، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل؛ وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وكذلك توفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، تسهم في استغلال الطاقات البشرية، من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.