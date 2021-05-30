شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مؤسسة تستكمل المرحلة التجريبيّة لـ «مدارس صديقة للطفل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرّم مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، 26 مدرسة وحضانة من المشاركين في المرحلة التجريبية لمشروع «مدارس وحضانات صديقة للطفل»، الذي أطلقه المكتب في أغسطس 2019 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وبالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم.

جاء ذلك خلال حفل افتراضي (عن بعد) نظمه المكتب الأحد وشهد تكريم 13 مدرسة خاصّة و13 حضانة حكوميّة نجحت في استكمال متطلبات المرحلة التجريبيّة من المشروع. حضر وساجي ثوماس مدير حماية الطفل في مكتب اليونيسف في منطقة الخليج، وعلي الحوسني، ومحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إلى جانب حضور مديري المدارس والحضانات المشاركة.

وفي كلمة ترحيبيّة، أكدت د. خولة الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أن الجهود التي بذلتها المدارس والحضانات تشكل مساهمة كبيرة في تحقيق مشروع الشارقة الحضاري والتنموي الشاملة».

وفي كلمة ألقتها خلال الحفل، قالت الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «قبل عامين وضعنا أهدافاً واضحة لتعزيز حقوق الطفل في البيئة التعليمية».