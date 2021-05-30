شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيد والفروسية» يُعلن معايير مُسابقة اللوحات الفنية والصور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مسابقات فنية عدّة في مجالي الرسم والتصوير الفوتوغرافي متعلقة بموضوع المعرض، وذلك في إطار حرصها على صون التراث المحلي والتعريف برياضات الآباء والأجداد والمُساهمة في تأريخ الحياة البرية والبيئة الصحراوية، وتسليط الضوء على المكانة الراقية التي تحظى بها الصقور والخيول في الإمارات والمنطقة، فضلاً عن إبراز دور فن الرسم والتصوير الفوتوغرافي في التوعية البيئية وتوثيق رياضتي الفروسية والصيد بالصقور.

وتُقام الدورة الثامنة عشرة من المعرض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.