شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم 12 ألف راكب لوجهات عربية على متن 107 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، علي مدار 24 ساعة 107 رحلة جوية لعدة وجهات عربية وذلك ينقل على متنها 12 راكب.

وقالت مصادر بالمطار، بأن صالات السفر بمبانى المطار المختلفة ستسير اليوم 54 رحلة لوجهات مختلفة بالدول العربية تنقل على متنها 5391 راكب إلى عدة وجهات، منها: الرياض جده القصيم حائل مسقط المدينة الدوحة الدمام القسيم دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة المنامة عدن الدوحة بيروت عمان أربيل الخرطوم بغداد البحرين فى حين تستقبل صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 53 رحلة من عدة عواصم عربية، منها: الرياض جده المدينة دبى أبو ظبى الشارقة رأس الخيمة الدوحة مسقط عدن المنامة بغداد الدمام القصيم الرياض بيروت أربيل تونس نقلت على متنها 6560 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.