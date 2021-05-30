شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة بالشيوخ تناقش مقترح تطوير القصور وأهمية التسويق الإعلامى للأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة لمناقشته حول استراتيجية عمل الهيئة ومناقشة المقترح المقدم من النائبة سها سعيد وكيل اللجنة حول تطوير قصور الثقافة وتعزيز العمل التطوعى للمساهمة للتوسع فى مشاركة المواطن المصرى فى الأنشطة الثقافية.

وشهد الاجتماع، الذى ترأسته النائبة سها سعید بالإنابة وحضرها أمين سر اللجنة محمود القط، مناقشة أعضاء اللجنة رئيس هيئة قصور الثقافة فى كيفية تعزيز الموارد وانتشار قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والدور الكبير للهيئة تكوين الوعى المجتمعى والهوية الثقافية والاستثمار الأمثل للقوى الناعمة من خلال قصور الثقافة فى بناء كوادر بشرية محصنة من الأفكار المتطرفة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة بزيارات لقصور الثقافة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

فيما أوصت اللجنة البرلمانية بضرورة التسويق الإعلامى لأنشطة قصور الثقافة وعلى رأسها المسرحية والفنية وخصوصا الفنون الشعبية وأوصت أيضا بضرورة اهتمام قصور الثقافة بالمسابقات الثقافية الهادفة فى كل محافظة على أن تكون لكل فى محافظة نمط يعزز العادات والتقاليد المصرية والانتماء للوطن.