شكرا لقرائتكم خبر عن هادية حسنى نائبة التنسيقية تحلق للعالمية وتتأهل لأولـمـبـيـاد طـوكـيـو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت النائبة هادية حسـني الـسعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسـميا تأهـلهـا لأولمبياد طوكـيو 2020 فـي منافـسات زوجي السيدات لتسطّر تاريخا جديدا كونها أول لاعـبة ريشة مصرية تشارك في ثلاث دورات أولمـبية مختلـفة.

وكانت النائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أدت من قبل القسم أمام البرلمان الإفريقي، لتصبح عضو فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، يذكر أن هذه هى الدورة الأولى للبرلمان الإفريقي منذ بدء جائحة كورونا، حيث لم تعقد منذ عام 2019 بسبب الجائحة، وستبحث الدورة انتخاب مختلف هياكل ولجان البرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية، ودور البرلمانيين الأفارقة في حل مختلف المشاكل، والقضايا التي تعاني منها القارة الإفريقية.