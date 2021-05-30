العثور على جثة دكتور جامعي داخل شقته بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثف أجهزة الأمن في أسيوط، اليوم الأحد، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عضو هيئة تدريس بكلية العلوم، متوفيًا داخل شقته بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الوليدية.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي منطقة الوليدية بالحادث.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لدكتور جامعى يدعى " أحمد.م.ك.ي" 41 عامًا، دكتور بكلية العلوم بأسيوط، داخل شقة سكنية بأحد الأبراج بمنطقة الوليدية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.​