​عضو بـ"الشيوخ" يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون الفضاء إلى "النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن قانون خطة التنمية، من توصية بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية؛ بما يعزز دور مصر الريادي في إفريقيا.

وقال الدري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة قانون خطة التنمية: أود أن أضع تحت نظر المجلس عددًا من الحقائق؛ منها أن خمس دول إفريقية كانت تقدمت بطلب استضافة مقر الوكالة؛ بينها مصر، وفي 8/2/2019 تم الإعلان أن تكون مصر مقرًّا للوكالة؛ تقديرًا لمكانتها، ولرئيسها عبد الفتاح السيسي، وكان ذلك في مستهل رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وتابع النائب: "رصدت مصر مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء المقر وتشغيله؛ الأمر الذي شارف على الانتهاء، إلا أن اتفاقية المقر ما زالت محل نقاش مع الاتحاد الإفريقي؛ أملًا في أن يتم ذلك قريبًا.. وبهذه المناسبة فقد سبق أن عهد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى لجنة من الخبراء والمتخصصين، لإعداد مشروع قانون للفضاء المصري، برئاسة أبو الفضاء المصري د.علي صادق، رئيس مركز بحوث الفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف وضع نظام متكامل لتنظيم جميع الأنشطة الفضائية، وتطبيقاتها سواء داخل مصر أو خارجها، وعلاقتها بوكالات الفضاء الأخرى".

وتابع الدري: "لقد أقرت اللجنة مشروع القانون الذي يضم 108 مواد، منوهًا بأنه لا شك في أن صدور هذا القانون وتفعيل مواده سيعود بالإيجاب على دور مصر الإفريقي في مجال تكنولوجيا الفضاء، وبناء الأقمار الصناعية، ولذلك أناشد الحكومة الإسراع في تقديم المشروع إلى البرلمان".

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