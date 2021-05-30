الخارجية الأمريكية: واشنطن تثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، أن الولايات المتحدة تقدر جهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة، مشيرة إلى أن واشنطن يهمها ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتابعت جريفيث، خلال لقاء خاص لفضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن مهتمة بتمهيد الطريق لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة الحوار مرة أخرى.

وأشارت إلى أن واشنطن ستوفر 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومنظمات أخرى، مضيفة أن المساعدات الأمريكية ستركز على الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين.

وشكرت الحكومة المصرية على ما تبذله من جهود لمعالجة القضايا الإقليمية على رأسها الملف الليبي وأزمة سد النهضة.