"إلغاء إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات والبحث عن جثتي غريقين بالعياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

صورها فيديو.. الداخلية تضبط شخص أجنبي تحرش بفتاة لفظيًّا وجسديًّا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص أجنبي تحرش بإحدى الفتيات عقب نشره مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليها ومرتكب الواقعة.

التيار جرفهما بعيدا.. الضفادع البشرية تبحث عن جثتي غريقين بالعياط

لليوم الثاني، يواصل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة تمشيط نهر النيل لانتشال جثتي طالبين فارقا الحياة غرقا بمركز العياط، جنوب المحافظة.

القضاء الإداري يودع حيثيات إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور لمدة ٤ سنوات

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها الصادر في الدعويين 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق، المقامين من مرتضى منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.

تأجيل استئناف النيابة على براءة سما المصري من اتهامها بسب ريهام سعيد لجلسة 20 يونيو

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل استئناف النيابة على حكم براءة الراقصة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها لجلسة 20 يونيو المقبل.

إحالة دعوى وقف تحصيل ضريبة القيمة وإبراء الذمة لأعضاء الزمالك لدائرة الضرائب

قررت محكمة القضاء الإداري، شق مستعجل، بإحالة دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، للدائرة 24 ضرائب قضاء إداري بالعباسية.

بعد إلغاء قرار إيقافه.. هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك من جديد؟

أسدلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الستار على أولى درجات التقاضي في الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات.

إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.

الداخلية: تحرير محاضر لـ14 ألف شخص لم يرتدوا الكمامات

نجحت وزارة الداخلية، في تحرير محاضر لـ (14877) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14826) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (51) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1796) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (309) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (2878) شيشة.