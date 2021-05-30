الخزانة الأمريكية: نجهز عقوبات على مشروعات بيلاروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن هناك تسعة مشروعات تملكها الدولة في بيلاروسيا على قائمة عقوبات يعدها البيت الأبيض ضد مينسك، وبينها منشآت صناعية ومنصة لتجارة النفط.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت أمس الأول الجمعة إنها بصدد إعداد عقوبات تستهدف مسؤولي الحكومة في بيلاروسيا في أعقاب إجبار طائرة ركاب تابعة لشركة ريان إير الايرلندية على الهبوط في مطار مينسك الأسبوع الماضي، واعتقال مدون بيلاروسي معارض كان على متنها.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أوضح المتحدث أن واشنطن ستعيد فرض عقوبات على شركات في بيلاروسية، بينها مؤسسة تجارة النفط، ومجموعة بيلنيفتكيم لصناعة البتروكيماويات التي تديرها الدولة، وفرع تابع لها في الولايات المتحدة.