فرنسا تهدد بسحب قواتها من مالي

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون قال للصحفيين، خلال رحلة إلى إفريقيا الأسبوع الماضي، إنه حذر القادة في غرب القارة، من أن الحكومة الفرنسية لن تقف بجانب دولة، لم يعد بها أي شرعية ديمقراطية أو انتقال للسلطة.
وتشهد مالي انقلابا عسكريا ثانيا خلال تسعة أشهر. وكان رئيسها المؤقت باه نداو قد قدم استقالته، أثناء وضعه في الحجز العسكري هذا الأسبوع، عقب أن سيطر نائبه عاصمي جويتا على السلطة ضمن ما وصفه ماكرون «بانقلاب داخل انقلاب»، بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا في أغسطس الماضي.
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