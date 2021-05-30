ستريلا طريقة روسيا لتوسيع وجودها في سوق الأسلحة الإفريقية

تستعد صناعة الدفاع الروسية للكشف عن مركبة «ستريلا» المدرعة البرمائية الجديدة في معرض «شيلد إفريقيا 2021»، حيث تعتبر الأحدث ضمن محاولاتها المستمرة لتوسيع نطاق وجودها في سوق الأسلحة الإفريقية المربحة والمتزايدة بصورة سريعة، بحسب ما قاله الخبير العسكري، مارك إيبيسكوبوس، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأمريكية.

وقد أعلنت شركة «ميليتاري إندستريال» لصناعة الأسلحة الروسية، إنه «تم بالفعل إرسال نماذج حية من مركبة (في بي كيه-أورال) المدرعة، ومركبة (تيجر) المدرعة الخاصة من طراز -ريد-، ومركبة (ستريلا) البرمائية للمعرض.

شيلد إفريقيا

ومن المقرر أن يقام معرض «شيلد إفريقيا 2021»، خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من يونيو المقبل في أبيدجان بكوت ديفوار، حيث أعلن منظمو المعرض عن مشاركة 145 شركة عارضة و74 وفدا رسميا.

وقال إيبيسكوبوس، مراسل الأمن القومي لمجلة «ناشونال إنتريست»، إنه قد تم عرض المدرعة البرمائية «ستريلا» لأول مرة في معرض «آرمي 2020».

المركبات البرمائية

وتؤكد شركة «ميليتاري إندستريال»، وهي أكبر شركة تصنيع روسية للمركبات المدرعة ذات العجلات، أن «ستريلا» ليست فقط رخيصة التكاليف بالنسبة للإنتاج بسبب نمطيتها، ولكنها ليس لها مثيل بين قائمة المركبات البرمائية الحالية في روسيا. وتمتد منافع عائلة ستريلا إلى سهولة الصيانة أيضا.

وتوفر طرازات «ستريلا» إمكانية تبديل الأجزاء الجزئية مع المركبات الأخرى الموجودة في كتالوج الشركة «ميليتاري إندستريال»، مثل مركبة «في بي كيه-أورال».

وقد أشار أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة، إلى أنه «نظرا للاستخدام الواسع النطاق لأجزاء من السيارات التجارية، يمكن صيانة مركبات ستريلا وإصلاحها لدى شبكة محطات خدمة السيارات الكبيرة».

وقال إيبيسكوبوس إن الشركة تعتزم أن تحدث إثارة في أسواق استيراد الأسلحة الإفريقية، وذلك بفضل فعاليتها من حيث التكلفة، والنمطية، وعملية الإصلاح المبسطة.

المدرعة البرمائية «ستريلا»

- واحدة من عائلة مكونة من ست مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض وقابلة للمناورة

- تمتلك سرعة سباحة قصوى تبلغ 7 كيلومترات في الساعة، ومدى يصل إلى 1000 كيلومتر

- تتميز بسعة حمولة تصل إلى 800 كيلوجرام

- تمتلك سرعة قصوى تبلغ 120 كيلومترا في الساعة

- توفر طرازات «ستريلا» إمكانية تبديل الأجزاء الجزئية مع المركبات الأخرى الموجودة في كتالوج الشركة

- رخيصة التكاليف بالنسبة للإنتاج بسبب نمطيتها

- تتميز بسهولة الصيانة

- يمكن إصلاحها لدى شبكة محطات خدمة السيارات الكبيرة