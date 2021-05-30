إقالة محافظ المركزي الإيراني بعد قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بأنه تمت إقالة محافظ البنك المركزي، عبدالناصر همتي، من منصبه، وذلك بعد قبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر القادم.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عنه القول لمستمعيه، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «كلوب هاوس»، أن الرئيس حسن روحاني لديه مخاوف من تأثير حملة «همتي» الانتخابية على الأسواق المالية، مشيرا إلى إمكانية استبداله.

«همتي» هو واحد من 7 مرشحين فقط وافق مجلس صيانة الدستور فى إيران على خوضهم الانتخابات المقررة فى 18 يونيو.

ورفض المجلس أكثر من 98 % ممن تقدموا للترشح، الذين بلغ عددهم 529 مرشحا، بما فى ذلك الـ40 سيدة اللاتي تقدمن بأوراق الترشح.