الدعوة لتحقيق مستقل فى قتلى كالي

بدأ الجيش الكولومبي، بأمر من الرئيس إيفان دوكي، فى نشر ألف جندي فى «كالي»، ثالث مدن البلاد ومركز التظاهرات المناهضة للحكومة، غداة مواجهات بين متظاهرين وشرطيين ومدنيين مسلحين.
وقالت ميشيل باشليه، فى بيان: «من الضروري أن يخضع كل من قد يكون متورطا فى أعمال العنف هذه، التي تسببت فى إصابات أو قتلى، بينهم مسؤولون رسميون، لتحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة، وغير منحازة وشفافة، وأن يحاسب المسؤولون».
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