مقتل 13 شخصا في أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في أفغانستان، جراء هجوم بقذيفة هاون استهدف حفل زفاف، وتفجير على جانب طريق بالقرب من سكة حديدية، حسبما أفاد مسؤولون.

وأكد عدد من المسؤولين المحليين أنه في إقليم كابيسا شمال شرقي البلاد، لقي سبعة مدنيين على الأقل حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون بعد سقوط قذيفة هاون على حفل زفاف في منطقة تاجاب.

ووقع الحادث خلال مناوشات بين الحكومة ومسلحي طالبان في المنطقة المتنازع عليها، بحسب مسؤولين. وألقى كل من الطرفين باللوم على الآخر.

وفي إقليم هيرات غربي البلاد، لقي ستة أفراد من قوات الأمن التي تحرس خط سكة حديد بين أفغانستان وإيران حتفهم، جراء انفجار قنبلة زُرعت على جانب

طريق في منطقة جوريان، حسبما قال حاكم الإقليم وحيد قاتالي. وأكدت هيئة السكك الحديدية الأفغانية أيضا وقوع الحادث.