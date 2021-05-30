وأكد عدد من المسؤولين المحليين أنه في إقليم كابيسا شمال شرقي البلاد، لقي سبعة مدنيين على الأقل حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون بعد سقوط قذيفة هاون على حفل زفاف في منطقة تاجاب.
ووقع الحادث خلال مناوشات بين الحكومة ومسلحي طالبان في المنطقة المتنازع عليها، بحسب مسؤولين. وألقى كل من الطرفين باللوم على الآخر.
وفي إقليم هيرات غربي البلاد، لقي ستة أفراد من قوات الأمن التي تحرس خط سكة حديد بين أفغانستان وإيران حتفهم، جراء انفجار قنبلة زُرعت على جانب
طريق في منطقة جوريان، حسبما قال حاكم الإقليم وحيد قاتالي. وأكدت هيئة السكك الحديدية الأفغانية أيضا وقوع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 13 شخصا في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.