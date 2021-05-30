دعم جزائري لاستقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، وقوف بلاده «اللامحدود مع الشعب الليبي، ودعم جهود السلطات الليبية لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات تحضيرا للاستحقاق الرئاسي».
وشدد بوقدوم، في تصريحات خلال اجتماعه مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على ضرورة «تذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين بين الجانبين، بما فيها تسريع فتح المعبر الحدودي الدبداب- غدامس»، مشيدا بـ«علاقات الأخوة والجوار العريقة بين البلدين.
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