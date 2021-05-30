دولة عربية تبدأ رفع قيود كورونا في الأول يونيو

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مع تقدم الحملات الوطنية للتطعيم وبدء تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بدأت العديد من دول العالم رفع القيود التي كانت قد فرضتها لمكافحة الجائحة.

وأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ رفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من الأول يونيو.

ومن بين تلك القيود إغلاق المحال مبكراً. وكان لزاماً على المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى والمطاعم أن تغلق أبوابها اعتباراً من التاسعة مساء منذ السادس من مايو الجاري.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على «العودة للعمل بالتوقيت الصيفي فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفاً بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتباراً من أول يونيو 2021».

وترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن اللجنة وافقت أيضاً على إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعياً للحفاظ على صحة الناس.

وأضاف البيان "كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط".

كما تم التشديد، في الوقت نفسه، على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقاً لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.