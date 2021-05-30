شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تُعلق دخول القادمين من فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين عن إضافة جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، إذ تم تعليق دخول المسافرين من فيتنام إلى مملكة البحرين بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، وذلك وفق إجراءات محدثة للمسافرين القادمين منها.

ويتعين على جميع المسافرين القادمين من جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مملكة البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) تحوي رمز كيو آر (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وبعد عشرة أيام من الوصول ويتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم أو مساكن أحد أفراد عائلتهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.