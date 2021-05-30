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بريطانيا تطالب بالتحقيق في أصل الوباء

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الدمام - شريف احمد - قال وزير اللقاحات البريطاني نديم زهاوي، إنه يجب السماح لمنظمة الصحة العالمية بالتحقيق في مصدر فيروس المسبب لمرض (كوفيد19-).

وجاءت تصريحات زهاوي بعدما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن عملاء بريطانيين يعتقدون أن "من الممكن" أن تكون الأزمة قد بدأت بتسرب فيروس كورونا من مختبر أبحاث صيني في مدينة ووهان.

وقال زهاوي: "أعتقد أنه من المهم للغاية السماح لمنظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيقها في منشأ الوباء دون عوائق ويجب ألا ندخر جهدا من أجل فهم السبب، ليس فقط بسبب الوباء الحالي الذي اجتاح العالم، ولكن أيضا من أجل إثبات قدرة العالم على التعامل مع الأوبئة في المستقبل".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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