'تويتر' يغلق حساباً مزيفاً باسم الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مركز الإعلام الرقمي، الاحد، أن موقع "تويتر" اغلق حساباً مزيفاً باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال المركز في بيان، إن "الحساب المزيف يتابعه 29.500 مستخدم وهو ينشر عبارات وتصريحات مزيفة ومثيرة للجدل، وبعض من هذه العبارات قد تفاعل معها العشرات من المستخدمين الذين صدقوا ان التصريحات حقيقية".



وأكد المركز "ضرورة امتلاك المستخدمين لثقافة تمكنهم من ادراك التضليل والتمييز بين الحسابات المزيفة والحسابات الحقيقة" مرجحاً "وجود اطراف خارجية تحاول تعكير الاجواء واشعال الفتنة بين الجهات السياسية في العراق لغايات معينة وهي تستخدم مواقع التواصل للقيام بمثل هكذا غايات".