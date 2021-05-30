شكرا لقرائتكم خبر إيران تحيل فرنسيا للقضاء بتهمة التجسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محام إيراني أنه تمت إحالة مواطن فرنسي، كان تم اعتقاله في إيران العام الماضي خلال رحلة سياحية، للمحاكمة بتهمة التجسس والدعاية ضد الدولة.

وكتب المحامي سعيد دهقان أمس، على موقع تويتر أن «بنجامين بريير ينتظر الآن إجراءات المحاكمة».

وكان تم اعتقاله في مايو من العام الماضي في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران لتصويره (مناطق محظورة) ووضعه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلزامية ارتداء الحجاب في إيران.

ووفقا لوكالة (بلومبيرج) للأنباء فقد تمت تبرئته من تهمتي تناول الكحول، وكذلك من تهمة (الفساد في الأرض) وهي تهمة يتم توجيهها عادة للمعارضين.

وتم عقد جلسة استماع له في مارس الماضي أمام مدع عام، حيث أوصى بمحاكمته في التهمتين الأخريين.