إقالة محافظ المركزي الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة (فارس) الإيرانية أمس، بأنه تمت إقالة محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي من منصبه، وذلك بعد قبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم. ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عنه القول لمستمعيه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (كلوب هاوس) أمس، «إن الرئيس حسن روحاني لديه مخاوف من تأثير حملة همتي الانتخابية على الأسواق المالية، وأشار إلى إمكانية استبداله».



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