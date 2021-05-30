شكرا لقرائتكم خبر 198 وفاة بكورونا في إيران خلال يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 198 حالة وفاة و8876 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و902 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية ارتفع إلى 79939.

وذكرت أن 4219 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و441 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).