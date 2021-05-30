198 وفاة بكورونا في إيران خلال يوم

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وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و902 ألف حالة.
وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية ارتفع إلى 79939.
وذكرت أن 4219 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و441 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
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