أمريكا تلاحق سفنا إيرانية قبالة أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت سلطات الأمن القومي الأمريكية أنها تراقب سفينتين إيرانيتين يعتقد أنهما تتجهان إلى فنزويلا، في خطوة استفزازية إيرانية جديدة.

ونقل موقع (بوليتيكو) عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، ورفضوا الكشف عن هوياتهم، أن فرقاطة إيرانية وناقلة نفط سابقة (مكران) تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، تتجهان جنوبا على طول الساحل الشرقي لأفريقيا.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون بالتحديد وجهة السفينتين، ولكنهم يعتقدون أنهما قد تتجهان في نهاية المطاف إلى فنزويلا.