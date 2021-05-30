166 خدمة طبية سعودية في أسبوع بمخيم وعلان

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وراجع قسم الطوارئ 24 مستفيدا، وعيادة الباطنية 27 فردا، فيما راجع 10 أشخاص قسم التوعية والتثقيف، وراج ع 7 مرضى عيادة الصحة الإنجابية، و5 مرضى راجعوا عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، فيما استقبلت عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.
ووفر مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مستلزمات نقل النفايات الطبية والتخلص منها بشكل آمن في المرافق الصحية باليمن، وتم نقل النفايات بشكل آمن من 45 مرفقا صحيا، بهدف حماية 600 ألف شخص من العدوى المكتسبة من المستشفيات وتأمين بيئة صحية جيدة.
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