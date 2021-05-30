شكرا لقرائتكم خبر 166 خدمة طبية سعودية في أسبوع بمخيم وعلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة 166 خدمة علاجية وطبية خلال المدة من 13 حتى 19 مايو 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 24 مستفيدا، وعيادة الباطنية 27 فردا، فيما راجع 10 أشخاص قسم التوعية والتثقيف، وراج ع 7 مرضى عيادة الصحة الإنجابية، و5 مرضى راجعوا عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، فيما استقبلت عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

ووفر مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مستلزمات نقل النفايات الطبية والتخلص منها بشكل آمن في المرافق الصحية باليمن، وتم نقل النفايات بشكل آمن من 45 مرفقا صحيا، بهدف حماية 600 ألف شخص من العدوى المكتسبة من المستشفيات وتأمين بيئة صحية جيدة.