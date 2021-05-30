شكرا لقرائتكم خبر تحركات أممية لفرض السلام باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث من تحركاته بشأن وقف إطلاق النار في اليمن وعودة أطراف الصراع إلى طاولة المشاورات.

ووصل المبعوث الأممي أمس صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في زيارة هي الأولى له منذ أكثر من عام، للقاء قيادات من جماعة الحوثي ، لإجراء مشاورات بشأن خطة أممية تتضمن فتح مطار صنعاء ورفع القيود عن ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي.

وكان المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث قال في وقت سابق خلال زيارته لسلطنة عمان، إنه لا يزال بإمكان الأطراف اليمنية اغتنام الفرصة وإحراز تقدم نحو حل الصراع.

من جهة أخرى قتل وأصيب 6 مسلحين من عناصر جماعة الحوثي، بانفجار شبكة ألغام ومتفجرات، أثناء محاولتهم زراعتها في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن شبكة ألغام انفجرت بـ6 حوثيين أثناء محاولتهم تركيبها في مزارع وطرقات عامة بمنطقتي دار المساوى ودار القحيم جنوب مدينة حيس.

وأضاف أن العناصر الحوثية حاولت زراعة شبكات من الألغام والعبوات المتفجرة مختلفة الأشكال والأحجام بصورة عشوائية، لكنها انفجرت بهم. وأن الانفجار أسفر عن مصرع 4 حوثيين وإصابة 2 آخرين، فيما لم تتمكن جماعة الحوثي من سحب جثث القتلى إلا بعد 4 ساعات، خوفا من وقوع عناصر جديدة في فخ الألغام التي زرعتها مسبقا في المكان نفسه.

وفي السياق، حسمت القوات المشتركة، اشتباكات مع ميليشيات الحوثي، في جبهة حيس جنوب الحديدة، وكبدتها خسائر.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية صوب «حيس» من جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب تحت غطاء ناري مكثف طال الضواحي الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة ذات الكثافة السكانية، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح وإخماد إسنادها.

وأضاف أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة زهاء ساعة، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وإجبار البقية على الفرار.

مشاهدات يمنية

