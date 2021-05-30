الجزائر تدعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أمس، وقوف بلاده اللامحدود مع الشعب الليبي ودعم جهود السلطات الليبية لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات تحضيرا للاستحقاق الرئاسي. وشدد بوقدوم، خلال اجتماعه مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على ضرورة تذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين بين الجانبين، بما فيها تسريع فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس، مشيدا بعلاقات الأخوة والجوار العريقة بين البلدين، والتي كرست قيم التفاهم والتضامن كثوابت رئيسية في العلاقات الثنائية. بدورها ثمنت وزيرة الخارجية الليبية دور الجزائر وحرصها الدؤوب على حفظ السيادة الليبية ووحدتها الترابية، وتضامنها اللامحدود لتحقيق التوافق والتوجه للانتخابات الرئاسية.

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