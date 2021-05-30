الجامعة العربية ترحب بقرار التحقيق في جرائم إسرائيل

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وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، «إن هذا القرار يعكس عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر، والمضي قدما في مساءلته ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب».
وطالب أبو علي بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير جميع سبل الدعم لإنجاح عملها، داعيا الدول والأطراف الدولية الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عمل اللجنة الدولية، والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة المجتمع الدولي.
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