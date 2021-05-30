شكرا لقرائتكم خبر زيارة تخفف التوتر بين تركيا واليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى اليونان أمس في زيارة تستمر يومين، في إطار الجهود المتواصلة لإبقاء قنوات الحوار بين الجارتين، رغم استمرار الخلافات بينهما حول مجموعة من القضايا.

والتقى تشاووش أوغلو مع عدد من المسلمين اليونانيين، بعضهم من أصول تركية، ويعيشون في شمال شرق البلاد، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في الشق الرسمي من الزيارة.

وينظر إلى تبادلات الزيارات على أنها جزء من الجهود الجارية لتخفيف التوترات بين البلدين، وكان اجتماع عقد بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة في أبريل، ووقعت مشادة بينهما خلال مؤتمر صحفي.