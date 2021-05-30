زيارة تخفف التوتر بين تركيا واليونان

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والتقى تشاووش أوغلو مع عدد من المسلمين اليونانيين، بعضهم من أصول تركية، ويعيشون في شمال شرق البلاد، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في الشق الرسمي من الزيارة.
وينظر إلى تبادلات الزيارات على أنها جزء من الجهود الجارية لتخفيف التوترات بين البلدين، وكان اجتماع عقد بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة في أبريل، ووقعت مشادة بينهما خلال مؤتمر صحفي.
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