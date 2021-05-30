شكرا لقرائتكم خبر 170 مليون مصاب بكورونا حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و533 ألف حالة، وكشفت البيانات المجمعة لوكالة (بلومبيرج) إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.
كانت هذه تفاصيل خبر 170 مليون مصاب بكورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.