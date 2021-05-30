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170 مليون مصاب بكورونا حول العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس في أنحاء العالم يقترب من 170 مليونا حتى أمس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.84 مليار جرعة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و533 ألف حالة، وكشفت البيانات المجمعة لوكالة (بلومبيرج) إعطاء نحو مليار و845 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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