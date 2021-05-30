شكرا لقرائتكم خبر الأكراد للرئيس التركي: كفاك صمتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد الأكراد الأتراك صمت الرئيس رجب طيب إردوغان على الاتهامات الدامغة لزعيم المافيا سادات بكر، والتي طالت كل أركان الحكم في أنقرة، وتسببت في هزة عنيفة للنظام.

ونشرت صحيفة «أفرنسال» المعارضة تقريرا التقت فيه مواطنين أكرادا من مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، وتسكنها الأغلبية الكردية، وذلك لمعرفة ردود أفعالهم حيال ما ورد على لسان سادات بكر، زعيم المافيا.

وجاء اختيار ديار بكر على اعتبار أن من بين الجرائم التي ارتكبت من قبل رموز بالنظام، وفي مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق، محمد آغار، جرائم قتل تمت بحق الكثير من الأكراد سواء كانوا رجال أعمال أو صحفيين أو سياسيين، وقيدت ضد مجهول.

وقال المواطن الكردي إيشيق طاش، قال في حديث للصحيفة، إن «المنطقة عبارة عن تاريخ مترع بالجرائم والحوادث التي قيدت ضد مجهول؛ ولعل الصمت حيال ما كشف عنه زعيم المافيا أخيرا؛ إلا لوجود مخاوف سياسية من النظام التركي الحاكم».

وتابع قائلا «لقد نشأنا وترعرعنا على وقع قصص قيدت ضد مجهول، وهنا الجميع يعرفون ما حدث، ولا شك أنه لولا وجود يد للدولة التركية وراء كل ذلك، لما كان بمقدور أحد أن يرتكب هذا الكم من الجرائم».

واستطرد طاش قائلا «وإذا افترضنا جدلا أن سادات بكر يكذب، هل العظام التي يتم استخراجها بين الحين والآخر من الآبار تكذب؟ وهل فعاليات أمهات السبت التي يتم تنظيمها في تركيا للكشف عن مصير المختفين قسريا تكذب؟».

وأوضح أنه «في الوقت الذي يتعين فيه أخذ تصريحات زعيم المافيا على محمل الجد، لم يحرك أحد من النظام ساكنا، الجميع صامتون، وهذا يعني أنهم جميعا مرعبون».

وقال مواطن آخر يدعى قاسم إنه «لو ظهرت مثل هذه المزاعم في دولة أخرى لقامت القيامة، لكن هنا الجرائم التي تقيد ضد مجهول أمر طبيعي وألفناه على مر السنين».