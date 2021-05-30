مصرع 25 شخصاً في الهند بعد تناولهم مشروبات كحولية سامة

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لكناو: قضى 25 شخصا بعد تناولهم مشروبات كحولية سامة في شمال الهند، على ما أفادت الشرطة.

وأوقفت الشرطة عشرة رجال لبيعهم الكحول المغشوشة في ولاية اوتار براديش، أكثر ولايات الهند اكتظاظا.

وأفاد عجب سينغ المتحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس "حتى الآن لقي 25 شخصا مصرعهم فيما تم نقل آخرين الى المستشفى حيث يتلقون العلاج"، مشيرا إلى توقيف عشرة اشخاص.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الضحايا اشتروا المشروبات الكحولية الخميس من متجر يديره شقيقان.

وكانت سلطات الولاية اغلقت محال المشروبات الكحولية في اطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وأودت الجائحة ب160 الف شخص في ارجاء البلاد منذ 1 نيسان/ابريل الفائت.

لكنّ مع تراجع اعداد الحالات، سمحت الولاية باستئناف بيع المشروبات الكحولية في بعض المناطق في 11 أيار/مايو.

ويقضي مئات الأشخاص في الهند سنويا جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير قانونية.

ويقّدر استهلاك الكحول في الهند بخمسة مليارات ليتر سنويا، يتم إنتاج نحو 40 بالمئة منها بصورة مخالفة للقانون، وفق الجمعية الهندية للمشروبات الكحولية والخمور العالمية.

وغالبا ما تحصل الوفيات جراء إضافة مهرّبي الكحول مادة الميثانول الشديدة السمية إلى المشروبات لزيادة نسبة الكحول فيها.

وتناول مادة الميثانول قد يتسبب بالعمى وبأضرار في الكبد، كما يمكن ان يؤدي إلى الوفاة إذا كانت نسبة المادة في المشروبات كبيرة.

وفي آب/اغسطس الفائت، قضى 98 شخصا بعد تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية البنجاب في شمال الهند.

وفي 2019، توفي نحو 150 شخصا في ولاية اسام في شمال شرق البلاد للسبب نفسه.