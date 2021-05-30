قتيلان وعشرون جريحا في عملية إطلاق نار في فلوريدا

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

قتل شخصان وأصيب عشرون على الأقل بجروح، اليوم الأحد، حين قامت مجموعة من ثلاثة أفراد بـ"إطلاق النار عشوائيا على حشد" خارج قاعة كانت تستضيف حفلا موسيقيا في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، على ما أفادت الشرطة المحلية.



وحصلت عملية إطلاق النار باكرا صباح الأحد أمام قاعة بلياردو في مركز تجاري قرب حدائق ميامي إلى شمال غرب وسط المدينة.

وأوضح قسم شرطة ميامي-دايد أن "القاعة كانت تستضيف حفلا وكان العديد من المنظمين واقفين في الخارج".

وتابعت أن سيارة نيسان من طراز "باثفايندر إس يو في" اقتربت و"خرج منها ثلاثة أشخاص بدأوا بإطلاق النار عشوائيا على الحشد".