شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من مسلحي «بوكو حرام» في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش النيجيري القضاء على 10 مسلحين من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، إثر اشتباكات مع القوات النيجيرية في محافظة بورنو شمال شرقي البلاد.

وأفاد المتحدث باسم الجيش النيجيري الجنرال محمد يريما اليوم أن قوات الأمن نفذت عملية ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية في مدينة ران بولاية بورنو، وأن عددًا كبيرًا من عناصر الجماعة الإرهابية أصيبوا بجروح، لكنهم تمكنوا من الفرار، كما صادرت القوات النيجيرية أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أعمال العنف التي نفذتها "بوكو حرام" منذ 2009 أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وتسببت في تشريد ما لا يقل عن 3 ملايين في نيجيريا.