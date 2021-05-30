ميزات جديدة منتظرة من «واتساب»

كشف تطيبق واتساب عن ميزات جديدة خلال الفترة الماضية ضمن مساعي الشركة لتحسين خدمة المستخدم وتعزيز مكانته في ريادة تطبيقات المراسلات، فما هي أبرز الميزات الجديدة والمُنتظرة من التطبيق الأخضر؟



أطلق واتساب ميزة تجريبية للتحكم بسرعة تشغيل الرسائل الصوتية، وأصبح بإمكان المستخدمين تسريع أو إبطاء هذه التسجيلات لدرجة تصل إلى ضعف السرعة الأصلية للتسجيل من خلال الضغط على معيار التحكم الجديد إلى يمين الرسالة الصوتية.

وأشارت الشركة إلى أنّ هذه الميزة جاءت نظراً إلى أن بعض الأشخاص يتكلمون أسرع من غيرهم، ويستمع البعض أسرع من الآخرين.

وعلى كل من يرغب في تجربة هذه الميزة أن يُحمل التحديث الأخير من التطبيق، وفي حين تأخر وصول الميزة عند بعض مستخدمي آندرويد في البداية، إلّا أنّها أصبحت متوافرة على جميع الأنظمة، بما في ذلك "واتساب ويب".



يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة لنقل المحادثات بين نظامي التشغيل آندرويد و Ios لتسهيل انتقال المستخدمين من جهاز إلى آخر بعدما كان هذا التحوّل يعني خسارة بيانات التطبيق.

ويختبر المطوّرون القدرة على نقل سجل الرسائل بين النظامين، ومن المعروف أنه في كل نظام أساسي يخزّن برنامج المراسلة نسخته الاحتياطية في نظام التشغيل السحابي الخاص به. هذا يعني أنّه لا يمكن استعادة نسخة من السجل المخزن في "آي كلاود" على أندرويد، تماماً كما لا يمكن أجهزة "آيفون" أخذ سجل الدردشة من "غوغل درايف".

لطالما كان رقم الهاتف أساسياً لتعريف الحساب والمستخدم على تطبيق واتساب، إلّا أنّ الشركة تختبر السماح للمستخدمين بالانتقال من رقم هاتف إلى آخر. الآلية لم تتوضح بعد، خصوصاً كيفية تأكد الشركة من أن المستخدم لا يملك أكثر من حساب واحد، وهو ما تعتبره واتساب إحدى ميزاتها الأساسية.

